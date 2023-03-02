Авторитет Движения неприсоединения вырос в период председательства Азербайджана

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН - далее) является важнейшей вехой в истории этой организации с момента ее основания в 1961 году. Азербайджан продемонстрировал замечательную способность руководить этой организацией, в которую входят 120 стран-членов, 20 государств-наблюдателей и 10 международных организаций. ДН является второй по величине международной организацией после ООН. Председательство Азербайджана привлекло внимание всего мира к значимости, весу и исторической роли ДН. В восстановлении после COVID-19 ДН указало на сотрудничество в области политики, инфраструктуры, экономики и создания основ международного мира, одновременно поддерживая принципы международного права. В период председательства Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева ДН укрепило свое присутствие и авторитет на континентах, повысило свою роль в деле сохранения международной безопасности и братского партнерства между народами. ДН осуществило множество проектов и политических акций, о которых нельзя было и мечтать годы назад.

Об этом в интервью Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, убедительное руководство Президента Ильхама Алиева является важной составляющей истории ДН и внесло огромный вклад в сохранение мира и развития во всем мире.

"В период председательства Азербайджана была создана Парламентская сеть ДН. Страны-члены ДН поддержали эту инициативу правительства Азербайджана; что является еще одним шагом к укреплению солидарности и взаимной стратегической поддержки. Парламентская дипломатия и межпарламентская сеть являются основной структурой, которая возвысит голос ДН в многосторонних рамках и геополитической среде. Это будет способствовать солидарности между странами-членами и установит тесные рабочие отношения с различными парламентскими организациями мира", - считает наш собеседник.

Американский политолог отметил еще одну важную инициативу помимо Парламентской сети ДН - молодежная сеть и Молодежный саммит Движения неприсоединения.

"Это замечательные шаги в направлении институционального развития ДН. Теперь настало время предпринять практические шаги по усилению роли ДН, используя безупречную работу Азербайджана в качестве руководства к действию в будущем. Еще одним проектом и стратегической инициативой, реализованной Азербайджаном и поддержанной государствами-членами, является создание в Нью-Йорке офиса поддержки ДН. Самое время сделать больше шагов в сторону институционального развития, что, в свою очередь, поможет ДН защищать интересы всех входящих в него стран на международной арене, а также укреплять солидарность между всеми странами", - подчеркнул американский эксперт.

В публичном дискурсе и на крупных заседаниях ДН, продолжил он, Азербайджан представляет жизненно важные концепции, которые имеют решающее значение для разработки интерактивной и полезной экологической политики.

"Азербайджан вложил большую часть своих ресурсов в повышение осведомленности об экономике замкнутого цикла и снижение зависимости от энергоресурсов. Азербайджан из-за армянской оккупации входит в число наиболее сильно заминированных стран мира. В этом плане трагический опыт Азербайджана научил других государств-членов и наблюдателей ДН осознавать и совместно работать над решением экологических проблем, влияющих на нашу планету. Опыт Азербайджана, который спустя почти 30 лет успешно восстаналивает свои территории, пострадавшие от армянской оккупации, дал миру лучше понять зверства, совершенные Ереваном", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов