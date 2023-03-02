Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.

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