https://news.day.az/politics/1542923.html Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях – Рафаэль Гросси
Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях – Рафаэль Гросси
Мы проверяем, чтобы атомная энергия в Украине не использовалась в военных целях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.
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