Важно, чтобы мы поддерживали контакты и диалог с Ираном на самом высоком уровне.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 в Баку.

"Мы фиксируем тревожные изменения в ядерной деятельности Ирана в определенных точках. МАГАТЭ должно иметь прямой доступ к этим точкам для того, чтобы, изучив ситуацию на месте, развеять сомнения, чтобы можно было избежать осложнений ситуации. Я подчеркиваю это и на встрече с иранскими коллегами", - добавил он.