Вторая группа спасателей МЧС Азербайджана возвращается из Турции

Возвращается из Турции вторая группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в братской стране в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в четверг Day.Az, самолет с азербайджанскими спасателями в ближайшие часы приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Вчера в страну вернулась первая группа спасателей МЧС.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

В тот же день, когда произошло землетрясение, 6 февраля, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева спасатели сил быстрого реагирования МЧС в составе 420 человек отправились в Турцию. А 8 февраля в братскую страну была отправлена еще одна группа спасателей МЧС - в составе еще 227 человек.