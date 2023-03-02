Благодарим президента Ильхама Алиева за созданную для нас такую возможность.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал министр здравоохранения Туниса Али Мрабет во время выступления на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Движение неприсоединения - это удобная платформа для обсуждения и поиска решений проблем, с которыми мы сталкиваемся. Благодарим Президента Ильхама Алиева за созданную для нас такую возможность",- сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.