https://news.day.az/politics/1542986.html Благодаря председательству Азербайджана еще больше усилилась роль Движения неприсоединения в международных отношениях - премьер-министр Алжира
Благодаря председательству Азербайджана еще больше усилилась роль Движения неприсоединения в международных отношениях - премьер-министр Алжира
Благодаря председательству Азербайджана еще больше усилилась роль Движения неприсоединения в международных отношениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал премьер-министр Алжирской Народной Демократической республики Айман Бенабдеррахман.
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