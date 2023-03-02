Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Судана

2 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в стране министром иностранных дел Республики Судан Али аль-Садиком Али.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе встречи обсуждалась двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность политического диалога, взаимных визитов в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Суданом, а также сотрудничества в рамках многосторонних платформ. С удовлетворением было отмечено, что Судан поддерживает позицию и инициативы Азербайджана в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества, ДН.

Министр Али аль-Садик Али поздравил Азербайджан в связи с успешным председательством в ДН. В частности было отмечено, что проведение саммита Контактной группы ДН по борьбе с COVID-19 является одной из важных инициатив, выдвинутых в рамках председательства Азербайджана в этой организации.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.