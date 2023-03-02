https://news.day.az/politics/1542992.html Из Турции вернулась очередная группа спасателей МЧС Азербайджана
Из Турции вернулась очередная группа спасателей МЧС Азербайджана
Из Турции вернулась очередная группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в братской стране в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, сообщает в четверг Day.Az.
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