Из Турции вернулась очередная группа спасателей МЧС Азербайджана

Из Турции вернулась очередная группа спасателей сил быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, принимавшая участие в ликвидации последствий сильного землетрясения и поисково-спасательных операциях в братской стране в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, сообщает в четверг Day.Az.

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