Франция всячески препятствует переговорам и процессу урегулирования.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал постоянный уполномоченный по иностранным делам Новой Каледонии Микаэль Форрест во время встречи с депутатами парламента Азербайджана Туралом Гянджалиевым и Севиль Микаиловой.

Он выразил благодарность за дружелюбное отношение и гостеприимство на высоком уровне, а также отметил эффективность председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, и успешную работу Парламентской сети Движения.

Форрест рассказал о проводимой Францией колониальной политике и преступлениях против Новой Каледонии, о борьбе его родины за независимость, и о том, как Франция всячески препятствовала этому, блокировала переговоры и процесс урегулирования.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.