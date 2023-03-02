https://news.day.az/politics/1543005.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта - ФОТО
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Кувейта - ФОТО
2 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с министром иностранных дел Кувейта Шейхом Салемом Абдуллой аль-Джабером Ас-Сабахом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече обсуждалась повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах.
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