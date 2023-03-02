Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации ДН

Движение неприсоединения - институт, играющий важную роль в системе международных отношений. В период председательства Азербайджана, в целом усилилась роль Движения в Генеральной Ассамблее ООН и международных отношениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабо Кёрёши во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что Азербайджан выступил с практическими предложениями по институционализации Движения. Чаба Кёрёши также выразил признательность за поддержку, оказанную Генеральной Ассамблее ООН как с финансовой точки зрения, так и посредством кадров, оценил работу азербайджанского специалиста в офисе Генеральной Ассамблеи как положительный фактор.

На встрече также состоялся обмен мнениями по глобальным изменениям климата, проблемам водных ресурсов и продовольственной безопасности.