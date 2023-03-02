Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения продлено еще на год

По единогласному мнению государств-членов Движения неприсоединения председательство Азербайджана в организации продлено еще на год, т.е. до конца 2023 г., сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Как результат полного доверия стран Движения неприсоединения к Азербайджану, единогласным мнением государств-членов председательство нашей страны в организации было продлено еще на год, то есть до конца 2023 года. Проходящий сегодня в Баку Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 еще раз показывает, что Азербайджан вносит важный вклад в деятельность организации. В то же время проведение в очередной раз в Азербайджане важного мероприятия, на котором будут обсуждаться глобальные вопросы, свидетельствует о том значении, которое наша страна придает мультилатерализму и глобальной солидарности.

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