Движение неприсоединения является важным флагманом в процессе развития стран

Движение неприсоединения (ДН) является важным флагманом в процессе развития стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал специальный представитель правительства Китая по делам стран Евразии Ли Хуэй во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что Китай поддерживает принципы Движения неприсоединения, и это одна из ценностей внешней политики Китая.

"Движение неприсоединения должно стремиться к укреплению солидарности, страны должны работать вместе, чтобы создать безопасный мир. Мы должны обеспечить стабильный рост продовольственных и энергетических ресурсов, уделять внимание "зеленым" технологиям, углублять торгово-экономические связи, обмениваться опытом, модернизировать экономику", - добавил Ли Хуэй.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.