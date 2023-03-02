Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения продолжил работу пленарными сессиями

Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшийся 2 марта в Баку, продолжил работу пленарными сессиями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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