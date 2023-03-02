https://news.day.az/politics/1543039.html Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения продолжил работу пленарными сессиями
Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения продолжил работу пленарными сессиями
Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшийся 2 марта в Баку, продолжил работу пленарными сессиями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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