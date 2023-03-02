Мы благодарим Азербайджан за идеальное руководство Движением неприсоединения за последние четыре года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

"Мы должны работать для инклюзивного мира, учитывая последствия пандемии. Отсутствие медицинских принадлежностей еще больше усугубило неравенство", - сказал он.

Замминистра также отметил, что Казахстан привержен ядерному разоружению: "Мы очень обеспокоены растущей риторикой среди ядерных стран. Казахстан привержен многостороннему диалогу и обмену мнениями. Учрежденный нами недавно Астанинский международный форум внесет свой вклад в борьбу с проблемами, чтобы голоса стран были услышаны. Летом состоится его первое заседание под председательством Президента Токаева, приглашаем все страны".

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица