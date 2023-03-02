Джейхун Байрамов встретился с советником главы Восточного Тимора

2 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране советником Президента Демократической Республики Восточный Тимор по вопросам внешней политики, руководителем управления международных связей офиса Президента Дионисио Бабо Соаресом.

Как сообщили Day.Az в четверг в министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних отношений между странами и связей в рамках международных организаций.

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