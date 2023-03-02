Благодарю Азербайджан за организацию такого важного мероприятия, как саммит в рамках Движения неприсоединения

Я благодарю Азербайджан и Президента Ильхама Алиева за организацию такой важной встречи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал генеральный директор Международной организации по миграции (IOM) Антонио Мануэль де Карвалью Феррейра Виторино во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19.

"Мы должны извлечь уроки из трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Это также покажет нам, что мы должны делать в будущем, если столкнемся с подобной пандемией. Мы должны продемонстрировать глобальную солидарность, чтобы бороться с такими проблемами", - сказал он.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.