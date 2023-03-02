Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и впредь будет поддерживать Движение неприсоединения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси во время выступления на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19.

"МАГАТЭ тесно сотрудничает с ФАО и ВОЗ, осуществляя совместную деятельность по решению возникающих вопросов. МАГАТЭ запустило международную программу "Зодиак", которая позволит выявлять с использованием ядерной технологии первичные патогены в анализах, проводимых в ветеринарных лабораториях. К этой программе присоединились почти все страны-члены Движения неприсоединения", - добавил он.

Отметим, что 2 марта в Баку прошел Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором приняли участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.