Знаковые заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева: глобальные призывы к миру из Баку

Автор: Акпер Гасанов

Главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций- таков солидный список участников состоявшегося сегодня в Баку Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Также особо отмечу, что в его работе приняли участие Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубан Омурали и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Наша столица давно уже закрепила за собой статус места проведения самых важных для Южного Кавказа политических и экономических форумов. Но каждый из них с новой силой выпячивает статус Азербайджана, как регионального лидера, позиция руководства которого оказывает влияние на глобальные мировые процессы. Да, Президент Азербайджана Ильхам Алиев имеет признанный статус блестящего политического гроссмейстера.

Который, в присутствии огромного числа политиков из самых разных государств мира, напомнил о чудовищных преступлениях, совершенных Арменией. Освобожденные территории Азербайджана были превращены в классический пример урбицида, культуроцида и экоцида. Эти преступления совершены той самой Арменией, которая почти три десятка лет держала 20% территорий нашей страны под оккупацией. Той самой, во главе которой находились два бывших карабахских сепаратиста Роберт Кочарян и Серж Саргсян, руки которых по локоть в крови азербайджанского народа.

Они отправлены на свалку истории, но так и не понесли наказания за свои преступления. А разве далеко от них ушел нынешний премьер-министр РА Никол Пашинян, из которого исторические покровители Армении лепят "демократа" и чуть ли не "миротворца"? Ответ очевиден- нет. Ведь именно он сделал целый ряд шагов, озвучил большое число заявлений, после которых неизбежной стала 44-дневная война. Потерпев поражение в которой, к сожалению, Пашинян и его команда не отказались от политики террора в отношении Азербайджана.

Как заявил сегодня Президент Азербайджана, около 300 азербайджанцев были убиты или серьезно ранены в результате подрыва мин с момента окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Это и есть очередное доказательство того, насколько провокационной политикой занимается нынешнее руководство Армении. Это свидетельство того, насколько лживы их слова о стремлении к миру.

И Президент Азербайджана, в ходе своего сегодняшнего выступления на международном форуме с участием десятков ведущих политиков мира, справедливо расставил акценты. Он указал на совершенно ненормальную, несправедливую ситуацию, при которой некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней, тогда как в случае с Азербайджаном Армения почти 30 лет игнорировала четыре резолюции Совета безопасности, требующие немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил с территорий нашей страны.

Да, в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения резолюций Совета безопасности. Но проблема осталась! И в этой связи, не в первый уже раз, Президент Азербайджана указывает на важность расширения Совета Безопасности ООН, что позволило бы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Эту инициативу глава нашего государства озвучил не только сегодня, но и ранее. В частности, в ходе визита в Баку Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси. Тогда, Президент Азербайджана указал на то, что одно постоянное место в Совбезе ООН обязательно должно быть предоставлено члену Организации исламского сотрудничества. "Сама Организация исламского сотрудничества должна выдвигать эту кандидатуру на основе консультаций. Еще одно постоянное место необходимо предоставить Движению неприсоединения, и это место должна занимать страна, председательствующая в Движении неприсоединения", - отметил тогда глава государства.

Он не раз подчеркивал совершенно очевидную истину- поскольку со времени Второй мировой войны прошло почти 80 лет, мир изменился, и эти изменения продолжаются быстрыми темпами. Поэтому данные реформы в ООН послужат созданию более справедливого и безопасного мира. И это особенно важно сейчас, когда новый мировой порядок находится в процессе преобразования.

Президент Азербайджана прав, когда заявил сегодня, что сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны. Глава нашего государства рассуждает глобальными категориями. Он предлагает рецепты решения важнейших проблем мира. Предлагает, как политический деятель мирового масштаба, добившись блестящих побед на поле боя, в экономике, в выстраивании новой архитектуры всего региона Южного Кавказа. Именно поэтому его слова всегда и везде имеют особый вес.