Завершился Бакинский саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19

2 марта в Баку состоялось заключительное заседание Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщает Day.Az, представитель независимого движения Канакского социалистического фронта национального освобождения за независимость Новой Каледонии Микаэль Форрест, выступивший на заключительной сессии Бакинского саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, которая прошла под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, заявил, что, используя возможность участия в Саммите Движения неприсоединения, он осуждает колониальную позицию Франции. Микаэль Форрест отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, в декабре 2021 года Новая Каледония под давлением Франции вынуждена была провести третий референдум на острове. Он подчеркнул важность создания, в рамках деятельности комитета деколонизации, условий для диалога с целью восстановления полного суверенитета местного населения.

"Как вам известно, Тихоокеанский регион одновременно является геостратегической зоной для крупных государств мира. Движение неприсоединения является для нас важной платформой с точки зрения продолжения информирования стран мира о состоянии нашей страны. Надеемся, что настанет день, когда Новая Каледония вновь обретет суверенитет и независимость", - сказал Микаэль Форрест, высоко оценив успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

Выступившие на сессии посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН Ольга Алгаерова, генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Совещания по Взаимодействию и Мерам Доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде отмечали, что пандемия COVID-19 продемонстрировала значение многостороннего сотрудничества. Обеспечить устойчивость такого сотрудничества призваны все государства, поэтому Движение неприсоединения является благоприятной платформой для обсуждения глобальных вопросов.

Подчеркивалось, что пандемия еще больше усугубила неравенство в отношении мигрантов и переселенцев, создав для них серьезные проблемы. Более того, треть населения мира все еще не получила первой дозы вакцины COVID-19. Говорилось о том, что мир не застрахован от новых пандемий в будущем, поэтому человечество должно быть готово к потенциальным пандемиям и их возможным последствиям.

Выступавшие отмечали, что в период председательства Азербайджана Движение были выдвинуты многочисленные инициативы, и высоко оценили председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

В заключение министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выразив участникам глубокую признательность, подчеркнул, что государства-члены Движения, независимо от истории, политики и культуры, консолидировались вокруг единых принципов. Министр отметил, что нынешний Саммит стал настоящим примером солидарности, сотрудничества и мультилатерализма. В рамках Саммита были проведены плодотворные встречи и обсуждения по актуальным вопросам повестки дня.

Азербайджан в период председательства в Движении неприсоединения, сказал Дж.Байрамов, продемонстрировал лидерство в решении ряда актуальных задач. По его словам, хотя срок председательства Азербайджана в организации в этом году завершается, помощь страны Движению неприсоединения и сотрудничество с ним будет активно продолжаться.

В завершение Бакинского саммита был принят итоговый документ. На этом проходивший в Баку Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 завершился.