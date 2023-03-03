Противостояние между Востоком и Западом и предложенный Президентом Ильхамом Алиевым новый миропорядок

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Президент Ильхам Алиев озвучил привлекающие внимание мысли на состоявшемся в Баку саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В ходе своего выступления глава государства уделил особое внимание вкладу Азербайджана в подъем Движения неприсоединения, а также расширению состава Совета Безопасности (СБ) ООН и преступлениям, совершенным Францией в ее колониях.

Баку превращает Движение неприсоединения в глобальную силу

Говоря о роли Баку в повышении влияния Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения.

"Мы инициировали создание Парламентской сети ДН, первое заседание которой состоялось в Баку в июне 2022 года. Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана", - сказал глава государства.

В период пандемии COVID-19 встречи Движения, проведенные по инициативе Азербайджана, повысили способность организации влиять на глобальные процессы.

Известно, что Азербайджан оказал особую поддержку государствам, входящим в Движение неприсоединения, в борьбе с COVID-19.

Говоря о поддержке нашей страной государств-членов Движения, глава государства сказал, что Азербайджан оказал финансовую поддержку более чем 80 странам в борьбе с пандемией коронавируса.

"Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с коронавирусом, более чем 80 странам, большинство из которых являются членами нашей семьи в ДН, либо по двусторонним каналам, либо через Всемирную организацию здравоохранения. Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства с гордостью подчеркнул, что Движение неприсоединения в последние несколько лет стало одним из важных акторов международных отношений.

Государства-члены Движения особо отмечают вклад Президента Азербайджана в подъем организации. Потому что возрастающее влияние ДН на глобальные процессы повышает авторитет государств-членов.

Руководители организаций, главы государств и правительств, участвовавшие в саммите, поблагодарили Президента Ильхама Алиева за особую поддержку, оказываемую развитию Движения, и подчеркнули, что поддерживают инициативы азербайджанского лидера.

Роль Движения неприсоединения в установлении нового мирового порядка

Как видно, наиболее активный период своей истории Движение неприсоединения переживает во время председательства Азербайджана.

Известно, что период активности Движения совпадает с началом противостояния между Востоком и Западом, и установлением нового мирового порядка.

Говоря об эскалации между Востоком и Западом, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Движение неприсоединения также должно активно участвовать в глобальных процессах.

"Новый мировой порядок находится в процессе преобразования. Сейчас весь мир является свидетелем самой серьезной конфронтации между Востоком и Западом со времен окончания холодной войны, что имеет последствия для остальной части мира. ДН как второй по величине международный институт после ООН должен играть более заметную и эффективную роль на международной арене и активно участвовать в преобразовании нового мирового порядка", - сказал глава государства.

Если формируется новая система политических отношений, то структуры международных институтов, которые в настоящее время участвуют в глобальном управлении и утратили свое влияние, должны быть адаптированы к новому порядку.

Также в процесс должны быть включены государства и организации, не участвующие в глобальном управлении.

Президент Ильхам Алиев привлек внимание к этому вопросу в своем выступлении.

Говоря о роли международных институтов в формировании нового миропорядка, глава государства заявил о необходимости расширения состава Совета Безопасности ООН.

"Еще один важный вопрос, который обсуждается во всем мире уже много лет, - это реформы системы ООН. Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым.

Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации. Я призываю страны-члены ДН начать консультации по этому вопросу и представить свое мнение соответствующему комитету ООН.

Мы также поддерживаем выделение для Африки постоянных мест в Совете Безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Известно, что официальный Баку неоднократно сталкивался с несправедливой позицией ряда государств, входящих в СБ. По этой причине Азербайджан выступает за расширение состава Совета безопасности.

Азербайджан также стал свидетелем неэффективности многих решений членов Совета безопасности.

Глава государства привел тому пример.

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления сказал, что в 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения резолюций Совета Безопасности.

"Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН", - сказал глава государства.

Выдвинутое Президентом Ильхамом Алиевым предложение о расширении состава Совета Безопасности ООН отвечает интересам и Азербайджана, и других государств, входящих в Движение неприсоединения. Потому что обладающие богатыми энергоресурсами и стратегическим положением страны Движения неприсоединения в силах повлиять на глобальные политические и экономические процессы.

Известно, что африканские страны - это страны, которые больше всего страдают на протяжении всей истории. Например, ни для кого не секрет совершение Францией, которая является членом Совета Безопасности, массовых убийств, этнических чисток и проведение колониальной политики в странах Африки.

В ходе своего выступления Президент Ильхам Алиев привлек особое внимание к политике Франции в отношении африканских стран и призвал Париж извиниться.

"ДН всегда решительно поддерживало бесспорный суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта, который по-прежнему находится под колониальным правлением Франции. Как это отражено в основополагающих документах ДН, мы призываем правительство Франции уважать права народа Новой Каледонии и других народов во французских заморских сообществах и территориях. Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах", - заявил глава государства.

Глава государства призвал Движение неприсоединения объединить свои усилия, чтобы перевернуть эту позорную страницу в истории человечества.

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму. ДН, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как видно, на Бакинском саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 Президент Ильхам Алиев поднял темы нового мирового порядка, а также новых вызовов для организации.

Известно, что предложения, выдвигаемые Азербайджаном в Движении неприсоединения и на других международных площадках, всегда принимались и воспринимались с уважением.

Уже сейчас можно прогнозировать, что предложения, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым на Бакинском саммите Движения неприсоединения, будут приняты мировым сообществом.

Принятие этих предложений может положить конец противостоянию между Востоком и Западом и обеспечить долгосрочный мир во всем мире.