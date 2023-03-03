https://news.day.az/politics/1543102.html Председатель Генассамблеи ООН поделился публикацией о бакинском саммите Движения неприсоединения
Председатель Генассамблеи ООН поделился публикацией о бакинском саммите Движения неприсоединения
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши поделился публикацией о саммите Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19, который прошел в Баку, передает Day.Az.
"Взгляды Движения неприсоединения на мир после пандемии очень важны, поскольку устойчивое развитие и восстановление после COVID - это две стороны одной медали", - написал он.
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