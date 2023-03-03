Председатель Генассамблеи ООН поделился публикацией о бакинском саммите Движения неприсоединения

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши поделился публикацией о саммите Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19, который прошел в Баку, передает Day.Az.

"Взгляды Движения неприсоединения на мир после пандемии очень важны, поскольку устойчивое развитие и восстановление после COVID - это две стороны одной медали", - написал он.