Старший советник по переговорам на Кавказе посетит Азербайджан

Ожидается, что старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно прибудет в Азербайджан на следующей неделе, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Day.Az.

"В рамках своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. Он отправится в Баку, а затем в Ереван и Тбилиси - в таком порядке", - отметил он.

По словам Прайса, Боно планирует встретиться с высокопоставленными лидерами, чтобы поддержать армяно-азербайджанский мирный процесс.

"Мы воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. И Боно надеется, что сможет развить эти усилия и увидеть продолжение этого прогресса", - добавил Прайс.

Напомним, что 5 января 2023 года было объявлено об отставке старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.