В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Германия пытается перехватить Армению у французов. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Пашиняну в Германии сделали ну просто царский подарок. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал целый ряд абсолютно проармянских, однобоких на первый взгляд заявлений - ну, будто человека Макрон покусал. Вот они, на скриншоте.

Забавно будет наблюдать, как франкофилы в Ереване начнут массово переобуваться, теперь-то уже немцы братья. И вряд ли даже поймут, что слова Шольца - не больше, чем просто слова. Имеет ли какое-то серьезное влияние Германия на процессы вокруг армяно-азербайджанского урегулирования? Нет. Ну и все.

А бальзам на армянские души - не более чем инструмент конкуренции с Францией и Макроном. Да и то, не за Ереван, а за то, кто именно даст финальный пинок под жопу русским из Армении.