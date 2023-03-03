https://news.day.az/politics/1543199.html В Кяльбаджаре и Лачине дороги очищаются от снега - ВИДЕО
В Кяльбаджаре и Лачине дороги очищаются от снега - ВИДЕО
В целях обеспечения безопасности и бесперебойности движения на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов продолжаются работы по очистке от снега дорог различного назначения.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы ведутся непрерывно в сложных климатических и рельефных условиях.
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