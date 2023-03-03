В Кяльбаджаре и Лачине дороги очищаются от снега

В целях обеспечения безопасности и бесперебойности движения на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов продолжаются работы по очистке от снега дорог различного назначения.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, работы ведутся непрерывно в сложных климатических и рельефных условиях.