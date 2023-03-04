Территориальная целостность или сепаратистский хаос – что важнее для Европы?

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян съездил в Германию. Поговорить. Говорить кому бы то ни было с Арменией, в общем-то, не о чем. Судя по сделанным на совместной пресс-конференции заявлениям, сотрудничество Берлина с Ереваном остается на уровне 90-х, когда единственным пунктом повестки Европы с большинством стран постсоветского пространства была поддержка реформ, гуманитарка и некая помощь развитию посредством открытия в этих государствах офисов европейских и американских агентств. Пашинян признался, что мечтает об открытии в Ереване офисов немецких агентств международного сотрудничества GIZ и KFW. Их пока нет, как и самого сотрудничества в широком смысле этого слова.

Для чего Никол поехал в Берлин? Жаловаться, а еще обсудить возможности расширения вооруженного присутствия Германии в Армении. Как известно, долгосрочную миссию Евросоюза на армянской границе с Азербайджаном возглавляет немецкий офицер, прошедший горячие точки и представляющий, по некоторой информации, спецслужбы. Вооруженных немцев сейчас в Армении больше, чем даже вооруженных французов. Хотя, напомним, сама провокационная идея принадлежала Франции.

Само по себе сотрудничество Армении и ФРГ нас мало интересует. Сказанное Пашиняном, да простит нас армянский премьер, тоже никакого интереса не представляет, пусть даже касается нас. Коснемся лишь ряда моментов в заявлениях канцлера Олафа Шольца. Эти моменты особенно широко растиражированы армянскими СМИ и уже стали источником вдохновения для реваншистов и сепаратистов.

Канцлер Германии заявил, что "необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан "Нагорного Карабаха". При этом все эти принципы равны между собой".

Последняя фраза особенно удивила. Не то чтобы она прозвучала в Европе впервые. Абсурдные и лишенные логики тезисы о якобы равноценности принципов территориальной целостности и самоопределения в прежние годы звучали на европейских площадках очень часто. Как сочетать несочетаемое, объяснить никто так и не смог. После известных событий в Грузии и Украине (армянскую агрессию, к сожалению, никто никогда в расчет не принимал) европейцы стали осторожнее в своих заявлениях, и о тождественности несовместимых принципов говорили уже в основном только армяне и их лоббисты.

А накануне в Берлине на пресс-конференции с Николом Пашиняном мы снова услышали эту абсурдную мысль из уст господина Шольца. Это озадачило, и мы попытались найти ее аналог в официальных немецкоязычных источниках. Но не нашли. На сайте канцлера ФРГ слов о равенстве принципов территориальной целостности и самоопределения народов нет. О причине мы, конечно же, доподлинно не знаем. Можем только предположить, что фраза была произнесена, но затем пришло осознание опасности уравнивания этих понятий для стабильности и безопасности самой же Европы. И особенно примечательно она звучит в свете происходящих сегодня на пространстве Евразии процессов. Ведь господин Шольц фактически оправдал аннексию территорий Грузии и Украины, которая, как и в Карабахе, происходила под флагом "права наций на самоопределение". Если можно армянам, значит, можно и другим.

Еще раз с сожалением повторим - военная агрессия Армении против Азербайджана, оккупация и тотальное разрушение азербайджанских территорий никогда европейцами во внимание не принималась. Армянам, совершавшим геноцид азербайджанского населения, то есть мусульман, было по умолчанию это разрешено. Но потом случились война в Грузии, отрыв двух регионов этой страны. Особо серьезной реакции Запада тогда тоже не последовало, однако Грузия уже ближе к Европе и там забеспокоились. Поэтому в октябре 2011 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию за номером 1832, утвердившую главенство принципа территориальной целостности и призвавшую не путать самоопределение с отделением.

На фоне продолжающейся войны в Украине Европе и европейским структурам пора начать классифицировать пресловутое право народов на самоопределение как территориальные претензии к суверенным государствам. Большинство сепаратистских движений, за исключением некоторых, имеющих место в "заморских территориях", то есть колониях ряда государств, являются следствием претензий тех или иных стран на территории соседей. Все сепаратистские конфликты на пространстве бывшего Союза вызваны именно территориальными претензиями соседей, а не нарушением прав меньшинств. Сепаратизм - явление очень опасное, оно способно пошатнуть основы даже фундаментальных государств Старого света. Принесение международного права в жертву армянским интересам в начале 90-х привело к последующему сепаратистскому хаосу и нынешнему кризису и поставило мир перед угрозой Третьей мировой. И нет гарантий, что завтра продолжающиеся попытки угодить армянам не разрушат систему европейской безопасности окончательно.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Продолжавшиеся десятилетия споры о соотношении принципов самоопределения и территориальной целостности привели к некому дуализму в трактовке этих двух понятий в плане их совместимости и соответствия логике международного права. С одной стороны - территориальная целостность и неприкосновенность границ, с другой - право на самоопределение. Было очень много чего написано, проведены исследования, есть много трактовок совместимости и несовместимости. И это приводило к очень серьезным проблемам в международной правовой плоскости, поскольку в условиях этно-территориальных конфликтов такое разночтение серьёзно вредило процессу урегулирования.

Еще в 1999 году Венецианская комиссия установила, что право наций на самоопределение не тождественно праву на отделение. За основу такого решения были взяты конституции различных государств, и практически во всех случаях в них утверждался принцип неделимости границ и суверенитета. Поскольку в подавляющем большинстве случаев государства мира признают территориальную целостность незыблемым и центральным элементом политической системы, было принято решение право наций на самоопределение считать подчиненным этому принципу.

Но разночтения все же оставались. Косовский кейс, квазигосударственные образования на аннексированных грузинских территориях поставили Совет Европы как орган, в пределах ответственности которого происходили все эти процессы, перед необходимостью отреагировать на ситуацию. И в 2011 году Совет Европы принял резолюцию 1832, в которой было подтверждено, что принцип наций на самоопределение не тождественен праву на отделение. Более того, было отдельно зафиксировано, что государства, поддерживающие сепаратизм и осуществляющие интервенцию для его поддержки, должны быть подвергнуты осуждению.

Что касается заявления канцлера Шольца, то, скорее всего, оно было продиктовано политическими предпочтениями. Шольцу было нужно понравиться Пашиняну как гостю и сделать реверансы в сторону Армении. С другой стороны, чисто юридически, Шольц, на мой взгляд, не нарушил того логического обоснования, которое легло в основу резолюции 2011 года. И на это стоит обратить внимание тем, что пытаются педалировать право наций на самоопределение и использовать его как инструмент давления на Азербайджан.

Следует обратить внимание еще на такой момент. В промежутке между 2011 годом и сегодняшним заявлением Шольца появился еще один, весьма концептуальный документ - стратегия по безопасности Евросоюза, где также четко указывалось, что принцип территориальной целостности для ЕС является базовым и его соблюдение в пределах ЕС, а также его партнерами и соседями является одним из приоритетов внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Документ появился в 2016 году, после аннексии Крыма в 2014-м.

В Брюсселе во время переговоров при содействии Шарля Мишеля стороны согласились действовать в рамках тех принципов, которые были обозначены резолюциями, принятыми в рамках европейского подхода к решению подобных проблем. И все эти принципы поддерживают позицию Азербайджана и подтверждают нашу правоту".