Территориальная целостность или сепаратистский хаос – что важнее для Европы?

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян съездил в Германию. Поговорить. Говорить кому бы то ни было с Арменией, в общем-то, не о чем. Судя по сделанным на совместной пресс-конференции заявлениям, сотрудничество Берлина с Ереваном остается на уровне 90-х, когда единственным пунктом повестки Европы с большинством стран постсоветского пространства была поддержка реформ, гуманитарка и некая помощь развитию посредством открытия в этих государствах офисов европейских и американских агентств. Пашинян признался, что мечтает об открытии в Ереване офисов немецких агентств международного сотрудничества GIZ и KFW. Их пока нет, как и самого сотрудничества в широком смысле этого слова.

Для чего Никол поехал в Берлин? Жаловаться, а еще обсудить возможности расширения вооруженного присутствия Германии в Армении. Как известно, долгосрочную миссию Евросоюза на армянской границе с Азербайджаном возглавляет немецкий офицер, прошедший горячие точки и представляющий, по некоторой информации, спецслужбы. Вооруженных немцев сейчас в Армении больше, чем даже вооруженных французов. Хотя, напомним, сама провокационная идея принадлежала Франции.

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Само по себе сотрудничество Армении и ФРГ нас мало интересует. Сказанное Пашиняном, да простит нас армянский премьер, тоже никакого интереса не представляет, пусть даже касается нас. Коснемся лишь ряда моментов в заявлениях канцлера Олафа Шольца. Эти моменты особенно широко растиражированы армянскими СМИ и уже стали источником вдохновения для реваншистов и сепаратистов.

Канцлер Германии заявил, что "необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан "Нагорного Карабаха". При этом все эти принципы равны между собой".

Последняя фраза особенно удивила. Не то чтобы она прозвучала в Европе впервые. Абсурдные и лишенные логики тезисы о якобы равноценности принципов территориальной целостности и самоопределения в прежние годы звучали на европейских площадках очень часто. Как сочетать несочетаемое, объяснить никто так и не смог. После известных событий в Грузии и Украине (армянскую агрессию, к сожалению, никто никогда в расчет не принимал) европейцы стали осторожнее в своих заявлениях, и о тождественности несовместимых принципов говорили уже в основном только армяне и их лоббисты.  

А накануне в Берлине на пресс-конференции с Николом Пашиняном мы снова услышали эту абсурдную мысль из уст господина Шольца. Это озадачило, и мы попытались найти ее аналог в официальных немецкоязычных источниках. Но не нашли. На сайте канцлера ФРГ слов о равенстве принципов территориальной целостности и самоопределения народов нет. О причине мы, конечно же, доподлинно не знаем. Можем только предположить, что фраза была произнесена, но затем пришло осознание опасности уравнивания этих понятий для стабильности и безопасности самой же Европы. И особенно примечательно она звучит в свете происходящих сегодня на пространстве Евразии процессов. Ведь господин Шольц фактически оправдал аннексию территорий Грузии и Украины, которая, как и в Карабахе, происходила под флагом "права наций на самоопределение". Если можно армянам, значит, можно и другим.

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Еще раз с сожалением повторим - военная агрессия Армении против Азербайджана, оккупация и тотальное разрушение азербайджанских территорий никогда европейцами во внимание не принималась. Армянам, совершавшим геноцид азербайджанского населения, то есть мусульман, было по умолчанию это разрешено. Но потом случились война в Грузии, отрыв двух регионов этой страны. Особо серьезной реакции Запада тогда тоже не последовало, однако Грузия уже ближе к Европе и там забеспокоились. Поэтому в октябре 2011 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию за номером 1832, утвердившую главенство принципа территориальной целостности и призвавшую не путать самоопределение с отделением.  

На фоне продолжающейся войны в Украине Европе и европейским структурам пора начать классифицировать пресловутое право народов на самоопределение как территориальные претензии к суверенным государствам. Большинство сепаратистских движений, за исключением некоторых, имеющих место в "заморских территориях", то есть колониях ряда государств, являются следствием претензий тех или иных стран на территории соседей. Все сепаратистские конфликты на пространстве бывшего Союза вызваны именно территориальными претензиями соседей, а не нарушением прав меньшинств. Сепаратизм - явление очень опасное, оно способно пошатнуть основы даже фундаментальных государств Старого света. Принесение международного права в жертву армянским интересам в начале 90-х привело к последующему сепаратистскому хаосу и нынешнему кризису и поставило мир перед угрозой Третьей мировой. И нет гарантий, что завтра продолжающиеся попытки угодить армянам не разрушат систему европейской безопасности окончательно.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Продолжавшиеся десятилетия споры о соотношении принципов самоопределения и территориальной целостности привели к некому дуализму в трактовке этих двух понятий в плане их совместимости и соответствия логике международного права. С одной стороны - территориальная целостность и неприкосновенность границ, с другой - право на самоопределение. Было очень много чего написано, проведены исследования, есть много трактовок совместимости и несовместимости. И это приводило к очень серьезным проблемам в международной правовой плоскости, поскольку в условиях этно-территориальных конфликтов такое разночтение серьёзно вредило процессу урегулирования.

Еще в 1999 году Венецианская комиссия установила, что право наций на самоопределение не тождественно праву на отделение. За основу такого решения были взяты конституции различных государств, и практически во всех случаях в них утверждался принцип неделимости границ и суверенитета. Поскольку в подавляющем большинстве случаев государства мира признают территориальную целостность незыблемым и центральным элементом политической системы, было принято решение право наций на самоопределение считать подчиненным этому принципу.

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Но разночтения все же оставались. Косовский кейс, квазигосударственные образования на аннексированных грузинских территориях поставили Совет Европы как орган, в пределах ответственности которого происходили все эти процессы, перед необходимостью отреагировать на ситуацию. И в 2011 году Совет Европы принял резолюцию 1832, в которой было подтверждено, что принцип наций на самоопределение не тождественен праву на отделение. Более того, было отдельно зафиксировано, что государства, поддерживающие сепаратизм и осуществляющие интервенцию для его поддержки, должны быть подвергнуты осуждению.

Что касается заявления канцлера Шольца, то, скорее всего, оно было продиктовано политическими предпочтениями. Шольцу было нужно понравиться Пашиняну как гостю и сделать реверансы в сторону Армении. С другой стороны, чисто юридически, Шольц, на мой взгляд, не нарушил того логического обоснования, которое легло в основу резолюции 2011 года. И на это стоит обратить внимание тем, что пытаются  педалировать право наций на самоопределение и использовать его как инструмент давления на Азербайджан.

Следует обратить внимание еще на такой момент. В промежутке между 2011 годом и сегодняшним заявлением Шольца появился еще один, весьма концептуальный документ - стратегия по безопасности Евросоюза, где также четко указывалось, что принцип территориальной целостности для ЕС является базовым и его соблюдение в пределах ЕС, а также его партнерами и соседями является одним из приоритетов внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Документ появился в 2016 году, после аннексии Крыма в 2014-м.

В Брюсселе во время переговоров при содействии Шарля Мишеля стороны согласились действовать в рамках тех принципов, которые были обозначены резолюциями, принятыми в рамках европейского подхода к решению подобных проблем. И все эти принципы поддерживают позицию Азербайджана и подтверждают нашу правоту".