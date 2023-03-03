https://news.day.az/politics/1543247.html Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ - ФОТО
Обсуждено углубление сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ - ФОТО
3 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ, вопросы ядерной безопасности и гарантий, а также текущая ситуация в регионе.
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