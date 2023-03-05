Западный Азербайджан под угрозой экологической катастрофы

Западному Азербайджану грозит экологическая катастрофа - официальный Ереван собирается превратить гору Амулсар (Кысырдаг - ред.) в рудник.

Как сообщают армянские СМИ, Никол Пашинян позволил возобновить ее эксплуатацию для добычи золота, что чревато неведомыми до сих пор последствиями, так как в руднике есть уран и торий, которые могут неисправимо загрязнить окружающую среду.

Экологи отмечают, что тяжелые металлы уходят в воду и почву, затем такой облученной, загрязненной водой поливаются растения, фрукты, овощи. Употребляя их, тяжелые металлы оседают в организме и приводят к онкологии.

Если Кысырдаг станет рудником, будет загрязнено и озеро Гёйча, и прилегающие равнины. Под угрозой также минеральные источники.

В Азербайджане не раз заявляли об экологическом терроре, который десятелетиями совершался армянскими властями на территориях нашей страны, в том числе и исторических. Иреван сегодня погряз в отходах и превратился в мусорную свалку. В Карабахе на протяжении всей его оккупации загрязнялись азербайджанские реки, а после освобождения этих территорий, армяне пытались продолжить эко-террор, незаконно добывая полезные ископаемые. Неспроста на протяжение более 80 дней азербайджанцы проводят акцию в поддержку окружающей среды на дороге Шуша-Ханкенди. Как результат, добыча и загрязнение приостановлены.

Очевидно, что армянское руководство страдает золотой лихорадкой, пытаясь добыть золото откуда только угодно и несмотря ни на что. Добычей золота в регионе близ озера Гёйча занимается компания Lydian Armenia, репутация которой оставляет желать лучшего и которая выдает любые гарантии безопасности, лишь бы начать добычу, но местные экологи считают их ненадежными и необоснованными.

Действующая в Кысырдаге вышеуказанная компания является дочерней структурой Lydian International, официально зарегистрированной на острове Джерси. То есть это типичная оффшорная структура. Компания "Lydian Armenia" выдается за преемника компании "GeoTeam", но уже со сменившимся названием.

Однако на самом деле все обстоит иначе. Так, согласно документам, "Lydian Armenia" является структурой, принадлежащей компаниям "Orion mine Finance", зарегистрированной в США, и "Оsisko Gold Royalties", зарегистрированной в Канаде.

Компания "Lydian Armenia" пообещала инвестировать 400 миллионов долларов в разработку Амулсарского месторождения с запасами в 89,376 миллиона тонн руды, 73733 тонн золота и 294367 тонн меди.

Официальной информации о правлении компании нет.

По словам министра экономики Армении Вагана Керобяна, между правительством Армении, Евразийским банком развития и компанией "Lydian Armenia" было подписано трехстороннее соглашение на сумму 250 миллионов долларов по эксплуатации Амулсарского месторождения. Согласно условиям сделки, в обмен на право эксплуатации Амулсара "Lydian Armenia" передаст 12,5% своих акций правительству Армении.

Пашинян стремится сохранить деловую репутацию (если она вообще осталась - ред.) и боится расторгнуть договор с Lydian, что повлечет за собой угрозу баснословных штрафов. Между тем, если компания Lydian подаст иск в международный арбитражный суд, официальный Ереван может потерять около 700 миллионов долларов в качестве штрафа. Поэтому во чтобы то ни стало, эко-террор, по-видимому, все-таки будет совершаться.

Международное сообщество непременно должно обратить на это внимание, учесть все факты и оказать давление на Армению.