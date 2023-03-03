Джейхун Байрамов и глава МИД Йемена обсудили дальнейшее сотрудничество

3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром иностранных дел Йемена Ахмедом Авадом бин Мубараком.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в экономической, торговой, гуманитарной, образовательной и других сферах. Министры также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций, в частности Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о 30-летней оккупации территорий Азербайджана Арменией, продолжающейся минной угрозе.

Министр иностранных дел Йемена выразил признательность за деятельность нашей страны в рамках Движения неприсоединения, в том числе за организацию на высоком уровне Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку, а также заинтересованность Йемена в укреплении сотрудничества с Азербайджаном и углублении духа солидарности.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.