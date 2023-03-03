Джейхун Байрамов обсудил ситуацию в регионе с президентом 77-й сессии Генассамблеи ООН

3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 принял находящегося с визитом в стране президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чабу Кёрёши.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, поприветствовав Кёрёши, министр Джейхун Байрамов поблагодарил его за участие в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения, отметив значимость Саммита, организованного в рамках председательства нашей страны.

Также была предоставлена информация о ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, существующей минной угрозе, шагах, предпринятых Азербайджаном по нормализации отношений с Арменией, в том числе по мирной повестке.

Чаба Кёрёши, в свою очередь, выразил признательность за приглашение, отметил возросшую роль Движения неприсоединения в период председательства нашей страны. Он высоко оценил успешное председательство Азербайджаном в Движении неприсоединения и глобально значимые инициативы, выдвинутые страной в связи с пандемией COVID-19.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес и стоящие на повестке дня ООН, текущую ситуацию в регионе.