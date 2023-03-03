Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 7 марта.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. О ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана.

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О социальном страховании" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в "Описание знаков различия и форменной одежды работников органов прокуратуры", утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 165-IIQ (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О служебном удостоверении работников прокуратуры" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры" (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).