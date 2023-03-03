Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права

За прошедший период в Физулинском, Зангиланском и Агдамском районах, освобожденных от оккупации, омбудсменом были проведены фактологические исследования, на основе полученных материалов подготовлен и направлен в международные организации специальный отчет. В отчете отражены такие факты, как преднамеренное массовое разрушение Арменией азербайджанских кладбищ, разграбление надгробных памятников, осквернение могил, останков усопших, а также минирование территорий кладбищ.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

Также отмечается, что за период армянской оккупации были безжалостно разрушены, осквернены и разграблены все гражданские объекты, населенные пункты, памятники истории и культуры, религиозной архитектуры - мечети, места религиозного поклонения, кладбища. Полученные факты дают основание говорить о нарушении Арменией, совершившей тяжкие преступления за период оккупации территорий Азербайджана, норм международного гуманитарного права, в том числе грубом нарушении положений Гаагской конвенции 1954 года "Об охране культурных ценностей во время вооруженного конфликта", Конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия" 1972 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и Европейской конвенции об охране археологического наследия 1992 года.

Кроме того, в результате многолетней политики экологического террора Армении против Азербайджана был нанесен серьезный ущерб природе нашей страны - биологическому разнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам, экосистеме региона, в связи с чем омбудсменом также были направлены обращения к международной общественности.

Вместе с тем в докладе омбудсмена выражается поддержка гражданам страны, проводящим акцию против экологического террора, совершенного Арменией, и содержится призыв к мировому сообществу поддержать эту акцию.