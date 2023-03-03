Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером Беларуси

3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Отмечено, что в этом году исполняется 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью, в этой связи в течение года в обеих странах планируется проведение мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.

Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества двух стран в сферах образования, науки, культуры, спорта и работы с молодежью. Стороны также подчеркнули необходимость развития сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой Азербайджаном Республике Беларусь в рамках международных организаций. Он отметил необходимость продолжения сотрудничества между нашими странами в сфере экономики и сельского хозяйства.

На встрече стороны отметили, что межпарламентские связи между нашими странами находятся на высоком уровне.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.