Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером Беларуси - ФОТО
3 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Игорем Петришенко, находящимся с визитом в нашей стране для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Отмечено, что в этом году исполняется 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Беларусью, в этой связи в течение года в обеих странах планируется проведение мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
Стороны подчеркнули важность углубления сотрудничества двух стран в сферах образования, науки, культуры, спорта и работы с молодежью. Стороны также подчеркнули необходимость развития сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой Азербайджаном Республике Беларусь в рамках международных организаций. Он отметил необходимость продолжения сотрудничества между нашими странами в сфере экономики и сельского хозяйства.
На встрече стороны отметили, что межпарламентские связи между нашими странами находятся на высоком уровне.
В ходе встречи был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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