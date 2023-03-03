Незаконными армянскими формированиями сооружена боевая позиция в зоне временной дислокации миротворцев в Карабахе

В зоне временной дислокации российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана вблизи наблюдательного пункта российских военных незаконными армянскими вооруженными формированиями сооружена боевая позиция.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.

Представляем вниманию видеокадры, на которых запечатлена боевая позиция.