https://news.day.az/politics/1543391.html Незаконными армянскими формированиями сооружена боевая позиция в зоне временной дислокации миротворцев в Карабахе - ВИДЕО
Незаконными армянскими формированиями сооружена боевая позиция в зоне временной дислокации миротворцев в Карабахе - ВИДЕО
В зоне временной дислокации российских миротворческих сил в Карабахском регионе Азербайджана вблизи наблюдательного пункта российских военных незаконными армянскими вооруженными формированиями сооружена боевая позиция.
Как сообщает в пятницу Day.Az, информация об этом распространена в социальных сетях.
Представляем вниманию видеокадры, на которых запечатлена боевая позиция.
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