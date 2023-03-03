Инициатива Президента Ильхама Алиева о реформировании Совбеза ООН – главный итог саммита ДН

Источник: Агентство международной информации Trend

Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева о реформировании Совета безопасности ООН является главным итогом саммита Движения неприсоединения, который состоялся 2 марта в Баку.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью 3 марта генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что в своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев выдвинул инициативу о реформировании Совета безопасности ООН, участии стран Движения неприсоединения в Совбезе.

"Это был главный результат проведенного на высоком уровне мероприятия", - сказал генсек ОТГ.

Омуралиев выразил благодарность правительству Азербайджана за приглашение принять участие в саммите Движения неприсоединения, проведение этого мероприятия на высоком уровне и за традиционное гостеприимство.

Он также напомнил, что до этого Президент Ильхам Алиев в трудный момент в период пандемии COVID-19 инициировал и провел первый онлайн-саммит Движения неприсоединения.

"Кроме того, во время пандемии был проведен внеочередной саммит Организации тюркских государств. В то время это было очень трудно. Результаты этих мероприятий мы видим сегодня", - заключил он.

Представляем вниманию читателей полную видеоверсию интервью.