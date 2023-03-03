https://news.day.az/politics/1543407.html Завершился визит Президента Ирака в Азербайджан
Завершился визит Президента Ирака в Азербайджан
3 марта завершился визит Президента Республики Ирак Абдель Латифа Джамала Рашида в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Ирака Абдель Латифа Джамала Рашида провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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