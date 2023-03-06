Движение неприсоединения доверилось Азербайджану и выиграло от этого

Движение неприсоединения это не новая платформа. Но после того, как его возглавил Азербайджан, создается ощущение - как в образном, так и в политическом выражении, - словно ДН получало новое дыхание. Если раньше к Движению относились скептически, то после перехода председательства к Азербайджану, появилась динамика - мир узнал, или, точнее сказать - вспомнил, что существует Движение неприсоединения, объединяющее 120 стран. Появилась новая концепция и стратегические направления.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Рост авторитета Движения неприсоединения, на мой взгляд, в международном масштабе имеет очень большое значение. Не скажу, что ДН это альтернатива ООН, но это вторая после Организации Объединенных Наций в мире по числу стран структура. Члены Движения - страны с различными подходами, разными политическими взглядами, экономическими и военными возможностями. Философия этого объединения заключается в том, что это - нейтральная структура, поддерживающая мирные и позитивные инициативы и не направленная против кого-либо. Как и ООН, Движение неприсоединения вызывает положительные ассоциации.

Наше председательство дало возможность оживить структуру, сделать ее более динамичной и более весомой. На мировой политической арене Движение предстало как организация, существующая не только формально, на бумаге, а как действенная структура способная влиять на принятие решений.

Нашей стране Движение неприсоединения дало немало. Вспомним 44-дневную войну, когда наши недруги ополчились против нас и хотели провести в ООН определенную резолюцию. Тогда члены ДН выступили организованно и не допустили принятия несправедливой резолюции. Я бы даже сказал, что этим Движение неприсоединения и другие друзья Азербайджана спасли репутацию ООН. Эта резолюция стала бы пятном на имидже организации. Все резолюции, принимаемые международными структурами, должны основываться на базе справедливости. И когда эта база нарушается, соответственно, теряется доверие к той или иной структуре, что бы она не делала в дальнейшем. ООН издает свои резолюции (я называю это не иначе как издательством), а затем они либо игнорируются полностью, либо исполнение их затягивается. И это, несомненно, бьет по авторитету глобальной организации и разочаровывает мировую общественность.

Председательство Президента Ильхама Алиева внесло существенный вклад в динамичность и развитие Движения неприсоединения. Это председательство было настолько успешным и настолько позитивно было воспринято всеми членами Движение, что было продлено. Это - важный показатель доверия.

Как и все граждане нашей страны, я горжусь, что у нас такой Президент. Это очень мудрый и дальновидный политик. Потому страны Движения неприсоединения оказали ему, а в его лице Азербайджану такое доверие, продлив срок председательства нашей страны в организации. Такие процессы происходит не просто так, они складываются по кирпичику. Ильхам Алиев делает все, чтобы имидж нашей страны был на том уровне, какого она заслуживает. Мы заслуживаем того позитивного имиджа, который Азербайджан имеет сегодня на мировой арене. Вспомним, какие были трудные времена, как воспринималась республика в начале 90-х. Вернувшись к власти, Общенациональный лидер Гейдар Алиев по крупицам исправлял ситуацию, а Ильхам Алиев продолжил эту работу и вывел Азербайджан в число авторитетных стран.

Президент Ильахм Алиев очень светлый человек, излучающий позитивную энергетику. Думаю, это чувствуем не только мы, граждане страны, но и все, кому приходилось иметь с ним дело. Зарубежные партнеры Азербайджана часто полагаются на авторитет, мудрость и инициативность нашего лидера в тех или иных вопросах. Так же и члены Движения неприсоединения положились на него, и только выиграли от этого. О чем можно судить по той работе, что была проделана в интересах стран-членов в период пандемии. Ведь Азербайджан не только инициировал международную поддержку странам третьего мира, но и сам оказал помощь почти 80 государствам.

Тема неприсоединения в политическом смысле сегодня очень актуально. Может быть, даже больше, чем когда-либо. Президент Ильхам Алиев и прежде, и в ходе нынешнего саммита Контактной группы ДН в Баку говорил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предоставления Движению неприсоединения статуса постоянного члена СБ. Если это осуществится, представьте, как повысится роль Движения неприсоединения как структуры в общей плоскости международных отношений и страновых отношений. А вместе с ней и значимость самой философии неприсоединения в нынешнем мире.

Еще раз подчеркну - принцип неприсоединения очень актуален. Самое главное, его нужно продолжать. Думаю, у Президента Азербайджана как председателя ДН есть планы по увеличению потенциала Движения неприсоединения, есть программа, стратегия и тактика, есть концепция. Этот системный подход даст возможность консолидировать все возможности структуры, предпринять необходимые шаги для ее активизации и для того, чтобы с ней в мире считались. И, как можно видеть, сегодня с Движением неприсоединения уже начинают считаться. Это успех не только нашей страны, но и организации в целом. ООН в какой-то степени выглядит сегодня монополистом. Думаю, после реформ в Совбезе - а это уже превращается в необходимое условие дальнейшего развития международных отношений, - ДН будет играть существенную роль. Образно выражаясь, Движение неприсоединение даст кислород и свет международным отношениям. Она не будет вредить никаких процессам, а только поднимет имидж Организации Объединенных Наций.

Лейла Таривердиева