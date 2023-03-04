"Похороненный" Рубен Варданян собирается вооружать армян

После долгого отсутствия засланец Рубен Варданян, чья карьера так называемого "госминистра" была похоронена азербайджанскими активистами, проснулся и заявил в своем Телеграм-канале, что "продолжит бороться". Правда, как он собирается это делать, учитывая, что он не выполнил НИ ОДНОГО обещания, данного карабахским армянам, непонятно.

"Я продолжу работать, продолжу реализовывать проекты", - повторился он в очередной раз, не вдаваясь в подробности. Зато успел открыто показать свою преступную сущность и террористические намерения.

По словам Рубика, он определил 8 направлений борьбы, среди которых "оборона" и "создание гражданской обороны". Иными словами, похороненный засланец собирается вооружать местное население, что по сути является преступлением, терроризмом, да и нарушает положения трехстороннего заявления.

Во-первых, в Карабахе не должно быть ни одного армянского солдата. Они все должны были быть выведены с территории Азербайджана еще в ноябре 2020-го. Во-вторых, как Рубик собирается вооружать армян? Дорога одна и это Лачинский коридор, через который можно провозить только грузы гражданского или гуманитарного назначения, а не военного.

Фактически мы видим то, что остатки сепаратизма собираются и дальше игнорировать и нарушать трехстороннее заявление. Поэтому актуален вопрос установки КПП для проверки каждого подозрительного автомобиля. Если Рубена ввозили и вывозили как мешок картошки, то и оружие будет таким же способом поставляться в Ханкенди с целью подрыва мира в регионе, в частности, диалога о реинтеграции армян в азербайджанское общество.

Что бы ни пытался сделать Рубен Варданян, Азербайджан будет пресекать все попытки армян нарушить пункты договоренностей от ноября 2020-го года. Азербайджанская армия наготове и предпримет адекватные меры на любые провокации, в том числе и незаконный ввоз оружия. Кстати, на слова Рубика должны обратить внимание и российские миротворцы, ибо непостредственно в их обязанности входит следить за тем, чтобы через Лачинский коридор не переправлялись грузы военного назначения.