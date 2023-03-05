Проекты в сфере зеленых технологий в Карабахе имеют хорошие перспективы

Германия - лидер Европы и кошелек Евросоюза. Европа активизировала свою политику на "восточном соседстве", куда относится и Южный Кавказ. Евросоюз хочет помочь решить азербайджано-армянский конфликт. И в этом вопросе Германия хочет в полной мере использовать свой дипломатический и экономический потенциал.

Об этом в интервью Day.Az сказал немецкий журналист, политолог, историк, бывший советник правительства Германии Александр Рар.

По его словам, то, что миротворческая акция ЕС под эгидой Германии теперь не только словесно, но и на практике реализуется на территории Армении, трудно было себе раньше представить.

"Запад не проявлял на практике инициативы миротворчества в данном конфликте. Сказав А, Запад и скажет Б. Я не исключаю, что в определенном случае в регионе могут появиться и военные миротворцы ЕС. Правда, это приведет к серьезной эскалации с РФ, которая не готова терпеть там Запад", - отметил он.

Как подчеркнул бывший советник правительства Германии, немецкие и европейские инвесторы придут на освобожденные территории Азербайджана, если в регионе не будет войны.

"Иностранному капиталу нужна стабильность ситуации. Думаю, в первую очередь, европейцы будут предлагать проекты в сфере зеленых технологий. Но также готовы восстановить инфраструктуру, строить жилье и дороги. Германия при этом надеется, что впредь получатся совместные проекты Азербайджана и Армении. Берлин также хочет способствовать открытию границы между Арменией и Турцией", - заключил Александр Рар.

Абдул Керимханов