Завершился визит председателя Президентского совета Ливии в Азербайджан

4 марта завершился визит председателя Президентского совета Государства Ливия Мохаммеда Юниса Аль-Манфи в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Президентского совета Государства Ливия провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.