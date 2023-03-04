https://news.day.az/politics/1543552.html Завершился визит председателя Президентского совета Ливии в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит председателя Президентского совета Ливии в Азербайджан - ФОТО
4 марта завершился визит председателя Президентского совета Государства Ливия Мохаммеда Юниса Аль-Манфи в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Президентского совета Государства Ливия провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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