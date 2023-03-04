Армяне собираются на Марс?

В Сети некогда распространялся мем о "марсцахе". Со смехом в нем упоминалась слепая любовь армянства присваивать себе все подряд - историю, кухню, музыкальные инструменты, песни, изобретения и земли.

Все впервые было изобретено армянами, все было ими же изведано, все земли на планете принадлежат им, потому что они "первые" на планете. Чуть ли не вся жизнь началась с "древнейшей Армении", которая существовала еще до нашей эры. В принципе по такой же логике и был выдуман сказочный "арцах", Краснодарский край неофициально называется "краснодарцах". Конечно, было вопросом времени, что рано или поздно будет придуман "марсцах" - мем, который указывает на то, что пределам фантазии армянства нет.

В общем, прошло достаточно много времени, чтобы мем потерял актуальность, о нем забыли, но тут появилась интересная новость - на территории Армении планируется открыть центр исследования Марса.

Такой заголовок появился на портале Futurezone, где отмечается, что ландшафты республики якобы похожи на те, которые существуют на красной планете.

Напомним, что согласно планам, озвученным американским бизнесменом, основателем SpaceX Илоном Маском, люди должны будут полететь на Марс через 10 лет. До этого деятельность миссии будет отрабатываться на Земле. Австрийский космический форум (ÖWF), который занимается разработкой исследовательского проекта, намерен запустить программу моделирования AMADEE-24 в Армении в марте 2024 года.

Похоже, что завтра мы действительно услышим новые сказки о том, что Марс действительно называется "марсцахом", это "исконно армянская земля", и "первые армяне прибыли на Землю именно оттуда, чтобы ее заселить". А в будущем и иные планеты будут признаны древними армянскими.

Присвоение всего подряд со стороны армянских фальсификаторов дело не новое, поэтому обязательно ждем каких-нибудь подобных заявлений из Армении. Такое стремление объясняется попыткой самоутвердиться в современном мире. Армянская история, как известно, не совсем богата и древна, как это пытаются представить. Поэтому, как "выход из ситуации", приходится выдавать все за армянское. Причем армянских воров и плагиаторов не останавливают даже явно неармянские названия присваиваемых ими вещей.

Смех да и только. Мало того, что без доказательств, просто на словах армянин, так еще и успели в комментарии невзначай предъявить территориальные претензии к Турции. Вот так работает армянская мифология - один придумал, все остальные слепо верят, не проверяя факты.

Наши соседи постоянно создавали свою идентификационную карту за счет других народов, но этого, видимо, маловато, и в ход пойдут другие планеты, ведь если послушать фантазии армянских мифотворцев, то чуть ли не вся Земля была заселена ими. Адам и Ева, Дед Мороз и Нефертити, оказывается, "армянских корней". Америку открыл не Христофор Колумб, а армянин. Легендарная краска для долларов, керосиновая лампа, банкомат, ингалятор, атомная бомба и подводная лодка - все эти изобретения тоже "были сделаны армянами". А теперь ландшафт в Армении марсианский. Трагикомедия, да и только...