В минобороны Азербайджана прошла встреча с представителями медиа

В рамках Коммуникационной стратегии министерства обороны Азербайджана, утвержденной соответствующим приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, состоялась встреча с группой журналистов, представляющих различные информационные агентства, пишущих на военно-патриотическую тему.

Как сообщили Day.Az в субботу в министерстве обороны, на встрече, состоявшейся при поддержке Агентства по развитию медиа, был проведен обстоятельный обмен мнениями о дальнейшем развитии взаимодействия с журналистами, содержании публикаций на военную тему и предотвращении распространения информации, составляющей военную тайну.

Представители Главного управления по личному составу министерства обороны представили журналистам брифинги по таким темам, как защита военной и государственной тайны, и по другим тематикам.

В заключение были заслушаны предложения по текущему сотрудничеству с субъектами медиа и по вопросам на перспективу.