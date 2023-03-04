Акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается

Продолжается акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными, передает Day.Az.

В настоящее время экоактивисты и волонтеры скандируют лозунги "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду "нет"! Мониторингу "да"!".

Участники акции заявили, что препятствий для движения по Лачинской дороге нет и она полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на Лачинской дороге проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев. Акция стартовала 12 декабря прошлого года.

Напомним, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.