Умайра Тагиева назначена заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Распоряжением Президента Ильхама Алиева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте министерства.

Другим распоряжением главы государства начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева назначена на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов.