https://news.day.az/politics/1543586.html Умайра Тагиева назначена заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Умайра Тагиева назначена заместителем министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Распоряжением Президента Ильхама Алиева, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте министерства.
Другим распоряжением главы государства начальник Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева назначена на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов.
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