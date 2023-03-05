https://news.day.az/politics/1543655.html Фото профиля в соцсетях убитого преступника, напавшего на инкассаторов - следы ведут в Иран
Фото профиля в соцсетях убитого преступника, напавшего на инкассаторов - следы ведут в Иран
Обнародовано фото профиля в Facebook ликвидированного преступника Рухлана Исмаилова, напавшего на инкассаторов.
Как сообщает Day.Az, фотография аятоллы Хаменеи на странице преступника в Facebook вызвало обсуждения в социальных сетях.
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