Фото профиля в соцсетях убитого преступника, напавшего на инкассаторов

Обнародовано фото профиля в Facebook ликвидированного преступника Рухлана Исмаилова, напавшего на инкассаторов. 

Как сообщает Day.Az, фотография аятоллы Хаменеи на странице преступника в Facebook вызвало обсуждения в социальных сетях.