Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

4 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар для участия в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен ​​как партнер-донор.

Об этом сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра на высоком уровне.