https://news.day.az/politics/1543690.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар
4 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Катар для участия в Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5), где Азербайджан представлен как партнер-донор.
Об этом сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.
В рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра на высоком уровне.
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