Армяне признали потерю троих диверсантов в Карабахе

Армяне признали потерю троих диверсантов в Карабахе, передает Day.Az.

В результате диверсии ответным огнем азербайджанских оперативников уничтожены "подполковник" Армен Бабаян, "майор" Давид Даниелян, "лейтенант" Арарат Гаспарян. "Лейтенант" Давид Овсепян получил огнестрельное ранение.