https://news.day.az/politics/1543731.html Армяне признали потерю троих диверсантов в Карабахе
Армяне признали потерю троих диверсантов в Карабахе
Армяне признали потерю троих диверсантов в Карабахе, передает Day.Az.
В результате диверсии ответным огнем азербайджанских оперативников уничтожены "подполковник" Армен Бабаян, "майор" Давид Даниелян, "лейтенант" Арарат Гаспарян. "Лейтенант" Давид Овсепян получил огнестрельное ранение.
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