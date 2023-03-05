https://news.day.az/politics/1543772.html Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре - ФОТО
Джейхун Байрамов принимает участие в конференции ООН по наименее развитым странам в Катаре - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в церемонии открытия Пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) в Катаре, где Азербайджан представлен в качестве партнера-донора.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter, передает Day.Az.
"Пятая Конференция ООН по наименее развитым странам (НРС5), на которой наша страна представлена в качестве партнера-донора, - это возможность ускорить устойчивое развитие там, где больше всего нужна международная помощь", - отметили в МИД.
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