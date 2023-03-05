КПП на Лачинском и Зангезурском коридорах - устанавливать, нельзя затягивать!

Автор: Акпер Гасанов

Совсем недавно в ходе трехсторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая прошла в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости установления контрольно-пропускных пунктов на Лачинском и Зангезурском коридорах.

Глава нашего государства подчеркнул, что ранее это предложение было направлено Армении по неофициальным каналам. В Мюнхене же предложение было озвучено официально. Позиция официального Баку логична и оправдана - таким образом будет предотвращена возможность поставки в Карабах вооружения. И тут я хочу напомнить о позиции России по этому вопросу.

"Что касается Лачинского коридора, ответ очень простой: его режим, режим его функционирования должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года, что означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь с визитом в Баку.

Он же утверждал, что есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению. И вот, мы все убедились, насколько далека реальность от того, что предлагает РФ устами Сергея Лаврова. Произошло то, за что несут прямую ответственность руководство Армении, лидеры карабахских сепаратистов и руководство российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на нашей территории.

В течение довольно продолжительного времени азербайджанской стороне поступали сигналы о провозе с территории Армении в Карабахский регион оружия, боеприпасов и живой силы в объезд альтернативной основной Лачинской дороге грунтовой дороге - Xələfəli yolu. Совершенно очевидно, что армянская сторона, тем самым, доказывает в очередной раз, что имеет место прямая связь официального Еревана с лидерами карабахских сепаратистов и боевиков.

Кроме того, произошедшее доказывает, что их планы совпадают - это создает возможности для осуществления вооруженных провокаций против Азербайджана. Увы, в который раз уже приходится констатировать, что эти провокации с армянской стороны осуществляются при молчаливом согласии руководства российского миротворческого контингента. В итоге произошел очередной громкий и кровавый инцидент.

Как уже сообщило МО Азербайджана, утром 5 марта с целью проверки поступившей информации была предпринята попытка остановки и проверки подразделениями азербайджанской армии автомобилей. Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть убитые и раненые. Это то, чего можно было бы не допустить. Неспроста же МО Азербайджана снова вынуждено было обратиться к руководству РМК.

Азербайджанская сторона доводит до сведения командования российского миротворческого контингента, что выполнение пунктов Трехстороннего заявления должно быть обеспечено безоговорочно и в полном объеме. В который уже раз, замечу, доводит. Но в РМК, также не впервые, демонстрируют поразительную "слепоту", если не предполагать, что имело место содействие армянской провокации.

"Сегодняшний инцидент еще раз показывает, что Азербайджану необходимо установить соответствующий контрольно-пропускной пункт на дороге Лачин - Ханкенди", - подчеркнули в отечественном оборонном ведомстве. И это правильный, объективный и единственно возможный в этих условиях вывод и выход из ситуации. Полумер тут быть уже не должно.

Слишком уже много фактов накопилось, свидетельствующих о том, что после окончания 44-дневной войны в Карабахский экономический регион Азербайджана, при попустительстве или с согласия российских миротворцев, завозились мины, которые устанавливали армянские ДРГ и на которых потом взрывались и умирали азербайджанцы. Плюс продолжается завоз к карабахским боевикам, которые так и не разоружены, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, оружия и боеприпасов. Естественно, Азербайджан имеет все технические возможности для отслеживания этих провокаций.

Потому-то нам и удалось выявить очередной факт провоза в Ханкенди боеприпасов. Но, как видим, армянская сторона оказала сопротивление при попытке проверить их груз. Так что слова главы МИД РФ про "возможность техническими средствами снять подозрения" не имеют никакого отношения к реальности. КПП на Лачинском и Зангезурском коридорах должны быть установлены и они будут установлены.