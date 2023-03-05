Азербайджан и Португалия обсудили сотрудничество в сфере энергетики - ФОТО
5 марта министр Джейхун Байрамов в рамках участия пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) встретился с госсекретарем Португальской Республики по внешним связям и сотрудничеству Франсиско Андре.
Как сообщили Day.Az в МИД, на встрече обсуждалось текущее состояние и потенциал развития отношений между двумя государствами.
Было отмечено изучение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Португалией в области экономики и торговли, а также в области энергетики, в направлении развития возобновляемых энергетических ресурсов. Особо подчеркнута важная роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы.
На встрече также было отмечено, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами не ограничиваются двусторонним уровнем, а взаимная поддержка продолжается и в рамках международных организаций.
Министр Джейхун Байрамов рассказал о текущей постконфликтой ситуации в регионе, мерах по миростроительству нашей страны, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, а также о существующей минной опасности. Подчеркнув, что освобожденные территории объявлены зоной зеленой энергии, министр рассказал о сотрудничестве с Европейским Союзом в области альтернативной энергетики.
Стороны также обменялись мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.
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